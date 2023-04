Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy put na krappe zege op Volendam vertrouwen uit stabiele serie PSV zelfverzekerd voor Ajax-dubbel: ’Nog in de positie om voor het allerhoogste te gaan’

Door Jeroen Kapteijns

Ruud van Nistelrooy. Ⓒ ANP/HH

VOLENDAM - Het Volendamse publiek zette een vrolijk ’Joey bedankt’ in toen PSV-middenvelder Joey Veerman in zijn eigen dorp tegen zijn oude club een opgelegde kans had gemist. Het bleef tot het laatst spannend in het voormalige vissersdorp, maar uiteindelijk bracht PSV de zege over de meet (2-3), waardoor de nummer 3 van de Eredivisie geen dure punten verspeelde in de aanloop naar de topper tegen Ajax van volgende week.