’Bolt heeft corona na verjaardagsfeest in Jamaica’

Bolt was thuis in Jamaica om zijn 34e verjaardag te vieren. Op beelden was te zien dat hij en zijn gasten - waaronder ook City-aanvaller Raheem Sterling en Leon Bailey van Bayer Leverkusen (waar Peter Bosz de trainer is) - zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Er werd geen afstand van elkaar gehouden en mondkapjes waren nergens te bekennen.

Nationwide90fm meldde dat Bolt besmet was geraakt met Covid-19. Bolt liet zelf op Twitter weten dat hij zaterdag een test heeft ondergaan. De Olympisch sprintkampioen geeft echter geen duidelijkheid of hij ook daadwerkelijk besmet is geraakt met het coronavirus.

„Goedemorgen iedereen”, begint Bolt zijn bericht. „Ik zat zojuist op social media waar ik lees dat ik het coronavirus heb. Ik ben zaterdag getest, omdat ik in het buitenland moet zijn voor werk”, gaat de Jamaicaan verder. „Ik probeer mijn verantwoordelijkheden te nemen en zal voor mijzelf en voor mijn vrienden binnen blijven. Ik heb trouwens geen symptomen.”

Bolt gaat vrijwillig in quarantaine en wacht af tot nader bericht over wat de te volgen protocollen zijn. „Tot die tijd blijf ik in quarantaine en doe ik het rustig aan. Blijf veilig”, sluit Bolt af.