Van Kalmthout laat zich weer zien: vierde in Indy 200 op Mid-Ohio

Wereldtitel voor Spaanse waterpoloërs

21.43 uur: De Spaanse waterpoloërs hebben zondag de wereldtitel gewonnen. De nummer 4 van de laatste Olympische Spelen was in de finale in Boedapest Italië net de baas: 15-14.

Spanje, dat eerder wereldkampioen werd in 1998 en 2001, nam met de zege revanche voor de nederlaag in de vorige WK-finale in Zuid-Korea tegen Italië.

Het brons ging naar Griekenland.

’Veekay’ laat zich weer zien: vierde in Indy 200 op Mid-Ohio

21.13 uur: Rinus van Kalmthout heeft zich weer van voren laten zien in de IndyCar. De Hoofddorper, die in de Verenigde Staten racet onder de naam Veekay, eindigde als vierde in de Honda Indy 200 op het circuit van Mid-Ohio in Lexington. Hij kwam na tachtig rondjes ruim 11 seconden later over de finish dan de Nieuw-Zeelandse winnaar Scott McLaughlin. De Spanjaard Alex Palou eindigde als tweede en de Australiër Will Power werd derde.

Veekay kon een goed resultaat goed gebruiken na drie tegenvallende races. Hij viel uit in de Indy 500 en de race in Detroit en eindigde in Road America als zeventiende. Hij bleef ondanks de vierde plaats in Lexington op de veertiende plaats staan in het kampioenschap. De Zweed Marcus Ericsson, die als zesde eindigde in de Indy 200, is de leider.

Korstanje verbetert ook Nederlands record op 50 meter vlinderslag

20.39 uur: Nyls Korstanje heeft zondag opnieuw een Nederlands record gezwommen. De 23-jarige Nijmegenaar deed dat op de 50 meter vlinderslag op de korte baan, tijdens de Speedo Fast Water Meet in Amsterdam.

Korstanje kwam tot een tijd van 22,25 seconden. Met 22,35, gezwommen in oktober 2020 eveneens in Amsterdam, had hij het Nederlands record al in handen. "Dit geeft mij vertrouwen naar de toekomst. Eigenlijk was dit de enige wedstrijd en kans waarin ik me kon kwalificeren voor de WK kortebaan. Na het Europees kampioenschap in augustus vlieg ik meteen naar Amerika waar ik verder ga met mijn studie. Met deze tijd ga ik richting de wereldtop."

Een dag eerder verbeterde Korstanje al het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag.

Korstanje voldeed zondag ook aan de limiet voor de WK kortebaan op de 100 meter vrije slag. Naast hem zwommen ook Luc Kroon (400 meter vrije slag), Marrit Steenbergen (200 meter vrije slag), Valerie van Roon en Kim Busch (50 meter vrije slag), Thom de Boer en Stan Pijnenburg en (100 meter vrije slag) de limiet. De WK kortebaan zijn in december in Melbourne.

Van Dijke verliest leiderstrui in Sibiu Tour

19.37 uur: Tim van Dijke is niet langer de leider in de Sibiu Tour, een Roemeense rittenkoers. De Italiaan Filippo Fiorelli won zondag de tweede etappe, een lastige rit van Brezoi naar Sibiu.

Van Dijke, die rijdt voor Jumbo-Visma, had zaterdag de proloog gewonnen, een tijdrit over een parcours van 2,3 kilometer in Sibiu. De koers duurt tot en met dinsdag. Fiorelli, van de Italiaanse ploeg Bardiani, heeft in het klassement nu 1 seconde voorsprong op de 22-jarige Van Dijke voor wie de winst van zaterdag zijn tweede profzege betekende. De komende twee dagen wacht de renners vooral veel klimwerk.

Afrika Cup met half jaar verplaatst naar begin 2024

18.36 uur: De komende editie van de Afrika Cup in Ivoorkust wordt met een half jaar verplaatst, van juni 2023 naar januari 2024. De Afrikaanse voetbalbond CAF doet dit vanwege klimatologische redenen.

„We willen geen competitie houden in dergelijke weersomstandigheden. Dat zou geen goed beeld geven van het Afrikaanse voetbal”, zei voorzitter Patrice Motsepe na een vergadering van het uitvoerend comité van de CAF in Rabat. De maanden juni en juli zijn het hoogtepunt van het regenseizoen in Ivoorkust.

In februari van dit jaar won Senegal de Afrika Cup. Egypte werd in de finale na strafschoppen verslagen.

Nieuwkomer Steijn schiet FC Twente langs Deense club Nordsjaelland

16.18 uur: FC Twente heeft ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding gewonnen. De ploeg van trainer Ron Jans versloeg de Deense club FC Nordsjaelland in Goor met 1-0, dankzij een vroeg doelpunt van nieuwkomer Sem Steijn.

De 20-jarige middenvelder, overgekomen van ADO Den Haag, volleerde de bal in het lege doel nadat de Deense doelman op de rand van het strafschopgebied had geprobeerd een lange bal te onderscheppen. De Zuid-Afrikaan Kamohelo Mokotjo, die op proef is bij FC Twente, deed in de tweede helft ruim een half uur mee.

FC Twente startte de voorbereiding vorige week met een royale zege op de amateurs van SV Bon Boys (11-0). De club uit Enschede eindigde afgelopen seizoen op de vierde plaats in de Eredivisie en plaatste zich zo voor de derde voorronde van de Conference League.

FC Twente staat op het punt om Michel Vlap terug te halen. De aanvallende middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis in Enschede en Twente wil hem nu definitief overnemen van Anderlecht. Volgens een woordvoerder van de club is die transfer nog niet helemaal rond.

Schippers loopt beste seizoenstijd op 100 meter

16.18 uur: Atlete Dafne Schippers heeft bij atletiekwedstrijden in de Zwitserse stad La Chaux-de-Fonds haar beste tijd van dit jaar op de 100 meter gelopen. De Utrechtse sprintcoryfee eindigde in de finale als tweede in 11,13 seconden.

Die tijd lag onder de limiet voor de WK atletiek in Eugene, die over een kleine twee weken begint. De tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter doet niet mee aan dat toernooi. Ze kwalificeerde zich al wel voor de EK, die in augustus worden gehouden in München.

De Israëlische Diana Vaisman won in Zwitserland in 11,06.

Schippers gaf al bij aanvang van het seizoen aan de WK niet als hoofddoel te zien. Ze koos na de voor haar teleurstellend verlopen Olympische Spelen in Tokio voor een andere trainer en een andere aanpak. Ze heeft ook hard gewerkt om van haar rugklachten af te komen. De sprintvedette, met 10,81 houder van het Nederlands record, veroverde onlangs voor de zevende keer de nationale titel op de 100 meter.

Doelman Ruiter traint op proef mee bij SC Cambuur

14.21 uur: Doelman Robbin Ruiter traint voorlopig mee met SC Cambuur. De 35-jarige keeper zit zonder club sinds zijn vertrek begin dit jaar bij Willem II. Ruiter trainde in maart een tijdje mee bij Ajax toen de keepers Remko Pasveer en Jay Gorter geblesseerd waren geraakt, maar dat leidde niet tot een contract.

De Amsterdammer speelde ruim driehonderd wedstrijden in het betaalde voetbal voor FC Volendam, FC Utrecht, de Engelse club Sunderland, PSV en Willem II. Bij Cambuur was Sonny Stevens de afgelopen jaren de nummer 1 onder de lat. Het contract van Stevens liep deze zomer echter af en is vooralsnog niet verlengd. De Friese club van trainer Henk de Jong zoekt daarom een nieuwe doelman.

Cambuur versterkte zich afgelopen week wel met vleugelspits Silvester van der Water en huurde eerder al aanvaller Remco Balk van FC Utrecht.