VIDEO Opmerkelijk protest supporters Charleroi, wedstrijd gestaakt

Het draait niet bij Charleroi, wat coach Edward Still al zijn baan kostte. Met de aankondiging van de komst van zijn vervanger Felice Mazzu keerde de rust echter niet bepaald terug op ’Mambourg’. Dat de fans van Charleroi acties op poten hadden gezet, stond dus in de sterren geschreven.

De aanhang probeerde de gemoederen nog te bedaren door een paar uur voor de wedstrijd tegen KV Mechelen de aanstelling van Mazzu officieel te maken, maar de fans waren vastbesloten om door te gaan met hun acties. Na anderhalve minuut gooiden ze vuurwerk én een honderdtal tennisballen op het veld. Ze zongen ook enkele niet zo fraaie leuzen gericht aan het adres van Mehdi Bayat, en niet voor het eerst dit seizoen. De Storm Ultra’s hadden eerder op de dag al gezegd dat hun spandoeken gericht aan het bestuur en tegen het WK voetbal in Qatar in beslag waren genomen, maar exemplaren met „Fuck Bayat” en „Fuck Qatar 2022” waren toch binnen geraakt.

Niet iedereen bij Charleroi was echter te spreken met de actie van de harde kern. Heel wat fans keerden zich tegen hun Ultra’s.

Na twee minuten aan protesten kon de wedstrijd in eerste instantie wel voortgezet worden. Dat was echter van korte duur. Tien minuten later was het weer zover. Opnieuw gooide de thuisaanhang vuurpijlen het veld op. Scheidsrechter Boterberg kon niet anders dan de wedstrijd even stil te leggen. Na dat oponthoud leek de wedstrijd dan toch normaal te kunnen verlopen, tot de thuisaanhang in de tweede helft voor de derde keer de wedstrijd verstoorde met vuurpijlen. Deze keer was de maat vol voor scheidsrechter Boterberg, die de wedstrijd definitief staakte.

Mehdi Bayat had vooraf al iets te zeggen over de actie van de Charleroi-fans. „We hebben nu tien jaar geleden de ploeg overgenomen, er zijn mooie en minder mooie momenten geweest. Maar ik kan niet aanvaarden dat onze ultra’s de wedstrijd koste wat het kost wilden stilleggen. We hebben positieve energie nodig, we doen er alles aan om met Charleroi naar boven te kijken. En we moeten Felice Mazzu een goeie start kunnen bieden.”

Crisisoverleg

Een dag na de onfortuinlijke gebeurtenissen werd bekend dat de Belgische voetbalclubs maandag bij elkaar komen om te praten over de aanpak van supportersgeweld. Directeur Lorin Parys van de Pro League heeft de clubs bij elkaar geroepen vanwege de incidenten in de stadions van de afgelopen weken.

„Het kan niet langer dat een groep ons voetbal kaapt voor andere doeleinden. Die groep moet eruit”, schrijft Parys op Twitter. „We zullen onze verantwoordelijkheid nemen en ons plan versneld invoeren.”

Eind vorige maand werd de topper tussen Standard Luik en Anderlecht gestaakt, nadat aanhangers van Anderlecht herhaaldelijk vuurwerk op het veld hadden gegooid. Hetzelfde gebeurde zaterdagavond bij Charleroi - KV Mechelen. Nadat voor de derde keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van de thuisclub, werd het duel gestaakt. Charleroi stond met 1-0 voor, maar moet nu vrezen voor een reglementaire 5-0-nederlaag.

„Dit heeft niets met voetbal te maken”, zei aanvoerder Rob Schoofs van KV Mechelen. „Het is eigenlijk gewoon jammer voor Charleroi zelf. Enkele heethoofden denken tegenwoordig dat ze veel macht hebben. Ik weet niet waar dit naartoe gaat. Elke week is er wel ergens iets aan de hand. Dit is geen reclame voor het voetbal. Ik begrijp niet wat die mensen hiermee willen bereiken. Ze stonden zelfs voor.”

