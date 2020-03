’Ook Parijs-Roubaix ontsnapt niet aan annulering’

Prudhomme en ASO lieten Parijs-Nice de voorbije week - tegen alle voorschriften in - doorgaan tot zaterdag. De rittenkoers werd wel met één dag ingekort. Het wielrennen last nu een pauze van minstens drie weken in, maar Prudhomme schat dat er ook in april niet veel gekoerst zal worden.

„Ik verwacht niet dat er in april veel zal veranderen”, liet hij weten. „Dezelfde beslissingen zullen genomen worden. Dat lijkt mij overigens niet meer dan normaal. Als alle andere evenementen geannuleerd worden, ontsnapt ook Parijs-Roubaix niet. Ik denk dat het niet haalbaar wordt om te organiseren. Er blijft een waterkans, maar we moeten ook onze verantwoordelijkheid durven nemen.”

Christian Prudhomme Ⓒ Hollandse Hoogte

Over de Tour, die op 27 juni van start moet gaan in Nice, was Prudhomme niet ongerust. „Het is nog meer dan honderd dagen tot de ’Grand Départ’. Dat is nog zeer lang. Na zo’n lange pauze zal de honger bij de renners enorm zijn, nog veel groter dan anders.”