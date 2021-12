Tennisster lijkt opnieuw ’veilig en wel’ IOC belt opnieuw met Peng Shuai: ’Afspraak gemaakt voor ontmoeting in januari’

Kopieer naar clipboard

Een beeld van het eerste gesprek tussen Thomas Bach en Peng Shuai. Ⓒ HH/ANP

Er is opnieuw contact geweest tussen vertegenwoordigers van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en Peng Shuai, de Chinese tennisster die eerder voormalig vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik beschuldigde en daarna enige tijd spoorloos was. Eerder had IOC-voorzitter Thomas Bach al contact met Peng en publiceerden Chinese staatsmedia foto’s van haar. Er blijven zorgen over haar welzijn en veiligheid.