De Boer kiest bij Oranje voor Krul, Timber en Weghorst

Aanvankelijk communiceerde het Twitter-account van OnsOranje dat Stekelenburg plaats zou nemen onder de lat. Twintig minuten later werd dat bericht verwijderd.

Krul en Stekelenburg strijden om een basisplaats in de EK-ploeg van Oranje. Jasper Cillessen, de beoogde eerste doelman van Nederland op de Europese eindronde, is niet opgenomen in de EK-selectie van het Nederlands elftal. Frank de Boer heeft hem gepasseerd na een positieve coronatest.

De keepers van Oranje: Marco Bizot, Tim Krul en Maarten Stekelenburg. Ⓒ ANP

De bondscoach vertelde dinsdag dat hij nog geen keuze had gemaakt tussen Stekelenburg en Krul. Mogelijk krijgt Stekelenburg zondag een kans in het laatste oefenduel voor het EK met Georgië in Enschede. Marco Bizot is de derde keeper van Oranje op het EK.

Oranje speelt tegen Schotland met vijf verdedigers. Jurriën Timber debuteert als basisspeler in de nationale ploeg. Daley Blind, hersteld van een enkelblessure, verschijnt nog niet aan de aftrap. Wout Weghorst vormt een spitsenduo met Memphis Depay. Georginio Wijnaldum is aangewezen als aanvoerder.

Opstelling

Oranje: Krul; Dumfries, Timber, De Vrij, De Ligt, Wijndal; De Roon, Wijnaldum, F. de Jong; Depay en Weghorst.

