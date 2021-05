De ’45 grootste minuten in de geschiedenis van de sport’ en ander historische ontknopingen

Jesse Owens snelt in 1935 naar zijn record op de 200 meter. Ⓒ HH/ANP

Het is dinsdag op de dag af 86 jaar geleden dat de Amerikaanse atleet Jesse Owens (dan 21 jaar) in een tijdsbestek van drie kwartier maar liefst vier wereldrecords verbrak: bij het verspringen en op drie loopnummers (de 100, 200 en 4x100 meter). De prestaties van de legendarische Owens worden herinnerd als „de 45 grootste minuten in de geschiedenis van de sport”.