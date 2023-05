Broer Jurriën en Quinten Timber tekent bij VVV-Venlo

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

VVV-Venlo haalt Dylan Timber op bij FC Utrecht

17.55 uur: Dylan Timber vervolgt zijn carrière bij VVV-Venlo. De oudste broer van het voetbalgezin Timber wordt transfervrij overgenomen van FC Utrecht.

De 23-jarige centrale verdediger tekent een driejarig contract in Venlo, waar hij vanaf komend seizoen in actie mag komen. Timber slaagde er bij FC Utrecht niet in om door te breken in het eerste elftal. Hij speelde dit seizoen tot dusver negen duels in de Keuken Kampioen Divisie namens de beloftenploeg van de Utrechters.

Papendal krijgt twee laatste wereldbekerwedstrijden BMX voor Olympische Spelen

16.54 uur: Op de BMX-baan van Papendal vinden in juni volgend jaar de laatste twee wedstrijden uit de wereldbeker plaats voorafgaand aan de Olympische Spelen van Parijs. Uit de door de internationale wielrenunie UCI gepubliceerde lijst blijkt dat op 22 en 23 juni ronde 7 en 8 worden verreden op het sportcomplex bij Arnhem.

De BMX'ers rijden dit jaar de derde en vierde ronde op de baan van Papendal. Die wedstrijden vinden plaats op 24 en 25 juni. De afgelopen jaren huisvestte Papendal vaker een wereldbekerwedstrijd. In 2021 waren de wereldkampioenschappen op de thuisbaan van de Nederlandse selectie.

Het wereldbekerseizoen begint in 2024 met twee wedstrijden op 10 en 11 februari in Rotorua in Nieuw-Zeeland en daarna op 24 en 25 februari in Brisbane in Australië. De BMX'ers rijden daarna op 27 en 28 april de vijfde en zesde ronde in Tulsa in de Verenigde Staten en sluiten in juni de wereldbeker af in Nederland.

Schakers herdacht bij sportherdenking in Olympisch Stadion

15.26 uur: De honderden slachtoffers bij Nederlandse schaakverenigingen in de Tweede Wereldoorlog zijn herdacht tijdens de Nationale Sportherdenking in het Olympisch Stadion in Amsterdam. Vanwege het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond was het thema tijdens de herdenking schaken.

"Het is een kleine troost te weten dat de schaaksport op sommige momenten tussen '40 en '45 de ontmenselijking enigszins kon tegengaan", zei voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van NOC*NSF in haar speech. "Voor mensen in gevangenschap, voor onderduikers, was schaken een tijdelijke, mentale ontsnapping aan de omstandigheden."

Vierde speelster van Arsenal scheurt kruisband

13.08 uur: Voor de vierde keer dit seizoen heeft een voetbalster van Arsenal een kruisband gescheurd. De Oostenrijkse Laura Wienroither liep dezelfde blessure op als Oranje-spits Vivianne Miedema en de Engelse internationals Leah Williamson en Beth Mead.

De 24-jarige Wienroither raakte maandag geblesseerd tijdens de verloren halve finale in de Champions League tegen Wolfsburg. Arsenal heeft donderdag de ernst van de kwetsuur bevestigd.

Miedema, de topscorer aller tijden van Oranje, scheurde haar kruisband in december en moet daardoor deze zomer het WK in Australië en Nieuw-Zeeland missen. Miedema’s partner en ploeggenote Mead ging haar enkele weken eerder voor. Vorige maand volgde de blessure van Williamson.

Publiekslieveling Vellios blijft PEC Zwolle trouw

12.57 uur: Hij fleurde zijn debuut tegen De Graafschap op met de winnende goal en maakte zichzelf onsterfelijk door vier keer te scoren tegen FC Den Bosch. De fans van PEC Zwolle liepen vanaf dag één weg met Tolis Vellios (31), al was er een klein probleem: zijn korte, deze zomer al aflopende contract. PEC maakt nu bekend dat de verbintenis van de Griek met twee seizoenen is verlengd.

In het contract van de geliefde spits is een optie voor een extra contractjaar opgenomen.

Vellios droeg met elf doelpunten en zes assists bij aan de snelle terugkeer van PEC Zwolle naar de Eredivisie. Zijn optreden tegen Den Bosch was in meerdere opzichten memorabel: Vellios scoorde binnen twaalf minuten een hattrick en bovendien won PEC het duel met 13-0.

Ondanks zijn heldenstatus pendelt de aanvaller dit seizoen tussen bank en basis. Van de 28 competitieduels die hij tot nu toe speelde, zat hij de helft op de bank.

PEC ligt op koers om ook de titel in de Keuken Kampioen Divisie te pakken. Het verschil met nummer twee Heracles Almelo bedraagt na 35 speelrondes drie punten.

Volleyballers werken met grote groep toe naar druk programma

10.55 uur: Bondscoach Roberto Piazza van de volleyballers heeft een ’longlist’ van dertig spelers bekendgemaakt voor de komende drukke periode. Oranje bereidt zich vanaf 15 mei voor op de Volleyball Nations League van begin volgende maand. Het EK staat in augustus en september op het programma en het olympische kwalificatietoernooi is in september en oktober.

De volleyballers spelen eerst op 27 en 28 mei oefeninterlands tegen Slovenië. Vanaf 7 juni volgen wedstrijden in de Volleyball Nations League in het Canadese Ottawa en Rotterdam.

„Dat het elkaar allemaal zo snel opvolgt, is natuurlijk iets dat al een paar jaar speelt”, weet assistent-bondscoach Henk-Jan Held. „Ook wij zullen dus in de eerste weken moeten bekijken wie we al kunnen inzetten en wie we ook wat rust moeten geven.”

„Elke wedstrijd deze zomer telt mee voor de wereldranglijst en die is volgend jaar eventueel van belang voor olympische kwalificatie. Dat is iets waar de spelers op gefocust zijn, dus ze willen allemaal graag.”

Een deel van de selectie wordt deze zomer ondergebracht in de NextGen-trainingsgroep, een selectie talentvolle spelers uit de nationale competitie die de komende drie maanden op Papendal traint. „Het is mooi dat we met deze groep aan de slag gaan. Die spelers kunnen laten zien wat ze waard zijn”, aldus Held.

Zwemmers naar VS en Zuid-Europa voor voorbereiding op WK

10.05 uur: De Nederlandse zwemmers bereiden zich deze maand in de Verenigde Staten en in het zuiden van Europa voor op de WK zwemmen van juli in Japan. Afhankelijk van „welke prikkel het meeste rendement zou opleveren”, heeft bondscoach Mark Faber voor iedere zwemmer de keuze gemaakt voor een hoogtestage in het Amerikaanse Flagstaff of de Mare Nostrum-wedstrijden dichter bij huis.

Marrit Steenbergen hoort bij de groep van elf zwemmers die aan de start verschijnt van de wedstrijdenreeks in het Franse Canet-en-Roussillon, Barcelona en Monaco tussen 13 en 21 mei. Van hen komt alleen Thom de Boer ook echt uit in Monaco, de anderen starten alleen in de eerste twee plaatsen. Kira Toussaint doet met haar eigen trainingsgroep mee aan de wedstrijden.

Arno Kamminga en Tes Schouten gaan met zeven anderen naar de Verenigde Staten voor de hoogtestage. „We hebben voor iedere individuele sporter de afweging gemaakt welke prikkel op dit moment het meeste rendement zou opleveren”, meent Faber. „De wedstrijden in Zuid-Europa en de hoogtestage in Flagstaff zijn belangrijke bouwstenen in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen in Fukuoka komende zomer.”

Basketballers Celtics trekken stand in play-offs NBA gelijk

07.52 uur: De basketballers van Boston Celtics hebben de stand in de play-offs van de Amerikaanse NBA tegen Philadelphia 76ers gelijkgetrokken. In eigen stadion wonnen de Celtics nu wel van de ’Sixers’ (121-87), na het openingsduel in de halve finales van de Eastern Conference in Boston eerder te hebben verloren. De wedstrijden zijn onderdeel van een best-of-seven-serie.

Philadelphia 76ers kon weer beschikken over zijn beste speler Joel Embiid, maar dat mocht niet baten. De 29-jarige vedette kon met zijn 15 punten niet voldoende bijdragen om de Celtics op een grotere achterstand te zetten in de serie. Bij de thuisploeg was Jaylen Brown op dreef met 25 punten. Halverwege stonden de Celtics pas 8 punten voor, maar dankzij een sterk derde kwart nam de ploeg ruim afstand.

De spelers reizen nu naar Philadelphia, waar vrijdag het derde duel wacht.