Geraint Thomas eerder pechvogel in Giro

Geraint Thomas passeert met een van pijn vertrokken gezicht de finishstreep. Ⓒ AFP

VILLAFRANCA - Geraint Thomas hoopte dat hij met zijn Tour-zege in 2018 voorgoed had afgerekend met de pechvogel die té vaak op zijn schouder meeliftte. Tot die glorieuze overwinning was er bijna altijd wel iets waarmee de Welshman te maken kreeg, waardoor hij in twaalf deelnames nooit verder kwam dan een vijftiende plaats. Tot 2018 dus, een jaar later gevolgd door een tweede plaats in Parijs. In deze 103e Giro startte hij als dé topfavoriet, maar na een val door een bidon in de neutralisatie van rit drie zit hij al weer in het vliegtuig naar huis.