Vader Koeman kende ook hartproblemen

Vader Martin overleed in 2013 op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. Hij was thuis zeer onwel geworden en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden. Enkele dagen later overleed hij daar. Broers van Martin Koeman, die net als zijn zonen Erwin en Ronald profvoetballer was en het tot het Nederlands elftal schopte, kenden ook hartfalen.

Over het algemeen is er bij patiënten die zijn gedotterd en bij wie geen bijzondere afwijkingen zijn geconstateerd, geen reden voor ongerustheid. Dat is ook de reden dat patiënten snel naar huis worden gestuurd. De specialisten dachten zondagavond dat Ronald Koeman binnen 24 uur ook naar huis zou kunnen.

Hoe het herstel verloopt, is per patiënt zeer verschillend. Vermoeidheid treedt over het algemeen wel op voor een langere periode. Artsen schrijven ook bloedverdunnende medicijnen voor, die de stolling van het bloed remmen.