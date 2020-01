’Xavi stapt mogelijk toch in als trainer van FC Barcelona’

Eerder polste de clubleiding van Barcelona Xavi Hernández al. De voormalig middenvelder van de club is trainer van Al Sadd en wil zich met zijn werkgever eerst concentreren op de bekerfinale in Qatar van vrijdag tegen Al Duhail. Mogelijk dat Xavi daarna alsnog ingaat op het aanbod van zijn oude club, melden bronnen aan persbureau Reuters.

De positie van Valverde is onder druk komen te staan na de nederlaag van FC Barcelona in de Spaanse Supercup tegen Atlético Madrid. Valverde kreeg de vorige twee seizoenen al veel kritiek na de uitschakeling in de Champions League. In 2018 gebeurde dat in de kwartfinale tegen AS Roma en in 2019 in de halve finale tegen Liverpool. Beide keren verspeelde Barcelona een grote voorsprong die was opgebouwd in de eerste wedstrijd.

Valverde weet zelf nog nergens van en leidt maandag normaal gesproken gewoon de training. De 55-jarige Spanjaard kreeg zondag bijval van Luis Enrique, oud-trainer van Barcelona en de huidige Spaanse bondscoach. „Ik leef mee met Valverde. Ik kan goed met hem opschieten en ik denk dat hij het goed doet. Hij kan nog steeds elke prijs winnen dit seizoen, op de Spaanse Supercup na dan. Valverde is een van de beste Spaanse trainers die ik ken.”

"Valverde verdient dit niet"

Pep Guardiola, ook oud-coach van Barcelona en tegenwoordig trainer van Manchester City, ging ook in op de huidige situatie bij de Catalanen. „Barcelona is een bijzondere club. Alleen het winnen van de landstitel is niet goed genoeg. Het spijt me voor Ernesto. Hij verdient dit niet. Trainers worden slecht behandeld als de verwachtingen niet worden waargemaakt, niemand kan daaraan ontsnappen. Als man van de club hoop ik dat dit snel wordt opgelost allemaal en dat er duidelijkheid komt.”

De 39-jarige Xavi zei zaterdag dat hij had gesproken met Eric Abidal, technisch manager van FC Barcelona. Hij gaf toen aan het niet chique te vinden te praten over de positie van Valverde. Dat leek op een afwijzing, maar mogelijk stapt hij na de bekerfinale toch in. „Het is mijn droom om trainer van Barcelona te worden, dat heb ik al zo vaak gezegd in interviews”, gaf hij aan.