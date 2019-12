Bayern-topman heeft vertrouwen in Flick

„Hansi heeft ons vertrouwen. Ik ben ervan overtuigd dat hij dat zal waarmaken”, zei Rummenigge tegen tv-zender Sky vooraf aan het duel in de Champions League met Tottenham Hotspur. Bayern won de wedstrijd met 3-1.

Ook aanvoerder Manuel Neuer schaarde zich achter de interim-trainer. „Tot nu toe loopt alles in de ploeg super, zijn werkwijze past bij ons. Daarom zijn we allemaal positief over de situatie van de trainer positief.”

Rummenigge had eerder op de dag nog toegezegd dat Bayern voor de kerst beslist over de positie van Flick, die de leiding overnam na het ontslag van trainer Niko Kovac. Flick begon goed met vier zeges op rij. De laatste twee duels verloor Bayern echter. In de Champions League won de Duitse kampioen alle groepswedstrijden.