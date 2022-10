Ajax vliegt uit Champions League na nederlaag tegen Liverpool

In zijn basisopstelling ruimde de Ajax-trainer zoals verwacht een plaats in voor Brian Brobbey, die na 48 eerdere, schamele minuten in de Champions League nu eens aan de aftrap mocht verschijnen. Kenneth Taylor bleek inderdaad volledig hersteld van zijn knieblessure en startte op de bank, waardoor het middenveld net als tegen RKC Waalwijk werd gevormd door Edson Alvarez, Berghuis en Davy Klaassen. Op de rechtsbackplek hield Jorge Sanchez zijn jongere collega Devyne Rensch aan de kant.

De sfeer in de Johan Cruijff ArenA was aanvankelijk weer adembenemend en tijdens de Europese avonden in de hoofdstad laten de fans zich nog meer gelden dan normaal. Maar effect op het resultaat heeft dat nauwelijks. Van de laatste vijftien Europese thuisduels vóór Liverpool verloren de Amsterdammers er zeven.

Liverpool met rug tegen de muur

Dat het tegen het kwakkelende elftal van Jürgen Klopp opnieuw misging, moest Ajax zichzelf aanrekenen. Schreuder benadrukte de dag voor het Champions League-treffen dat de les van de nederlaag op Anfield Road (2-1) – half september in speelronde twee – was dat de Amsterdammers te weinig lef toonden. Zijn spelers bleken snelle leerlingen, want aan bravoure was er dit keer in de Johan Cruijff ArenA geen gebrek.

De thuisploeg zette Liverpool het eerste half met de rug tegen de muur. En het was een wonder dat Ajax na drie minuten niet al op voorsprong stond. Via Daley Blind kwam de bal door een aanraking van een Liverpool-speler gelukkig bij Brobbey, die Berghuis de eerste kans op een presenteerblaadje gaf. Berghuis speelde zich knap vrij, maar schoot de bal hard tegen de paal.

Steven Berghuis weet dat hij 1-0 had moeten maken. Ⓒ ANP/HH

Moordend tempo

De gasten uit Engeland wisten even niet waar ze het zoeken moesten en het was te kort door de bocht om te stellen dat dit alleen door de afwezigheid van Thiago Alcantara kwam. De Spanjaard was tijdens Liverpool-Ajax de grote architect, maar moest nu passen wegens een oorontsteking. Na ruim een kwartier veerde het thuispubliek opnieuw op. Maar de bekeken poging van buiten het zestienmetergebied van Berghuis ging nét naast het doel van de aan de grond genagelde Alisson Becker. Een schot van Edson Alvarez belandde in de handen van de Braziliaanse sluitpost, die zijn tweehonderdste wedstrijd in dienst van Liverpool speelde.

Een kwartier voor rust werd al duidelijk dat Ajax het moordende tempo van de beginfase, waarin de bal na balverlies weer razendsnel werd terug veroverd, niet zou volhouden. Liverpool deelde de eerste plaagstootjes uit, maar desondanks kreeg Dusan Tadic een levensgrote mogelijkheid. De Ajax-captain schoot de bal tegen Trent Alexander-Arnold.

Raadsel

Het bleek een misser met catastrofale gevolgen, want op slag van rust lag de bal aan de andere kant wel in het net. En dat moest Sanchez zich aanrekenen. De Mexicaan ging onbeholpen het duel aan met Jordan Henderson, die de bal op prachtige wijze bij Mo Salah kreeg. De smaakmaker van The Reds was tot dat moment onzichtbaar geweest, maar rondde op fantastische wijze af (0-1).

Bekijk hieronder de treffer van Salah:

Waarom Blind zo passief verdedigde en niet als de wiedeweerga naar Salah sprintte, was een raadsel. Een aanval via Andy Robertson en Roberto Firmino stelde Darwin Nunez in staat de 0-2 te maken, maar de Uruguayaan, die vorig seizoen als speler van Benfica nog de plaaggeest van Ajax was geweest, vuurde de bal tegen de paal.

Aan het begin van de tweede helft noteerde hij uit een corner van Robertson zijn treffer alsnog (0-2). Dat Harvey Elliot er in de 52e minuut vervolgens 0-3 van maakte, riep bij de fans het schrikbeeld van Napoli-thuis op. Tegen de ontketende Italianen lieten de – zoals Schreuder dat noemde – Ajax-onwaardige Amsterdammers zich op historische wijze naar de slachtbank leiden.

Harvey Elliott viert de 0-3 Ⓒ ANP/HH

Treetje lager in Europa

Dat Schreuder niet van plan was wéér zo’n afgang te beleven, bleek na 63 minuten. Hij wisselde spits Brobbey voor middenvelder Taylor, hetgeen hem op een striemend fluitconcert kwam te staan. Zijn eerdere wissels Mohammed Kudus voor Klaassen en Owen Wijndal voor Blind waren logische één-op-één-vervangingen.

Meer tegentreffers bleven Ajax dit keer bespaard, maar de 0-3 was pijnlijk genoeg. En de bevestiging dat het Ajax-in-opbouw de aansluiting met de Europese top al dan niet tijdelijk is verloren. Ondanks de riante nederlaag tegen Liverpool ligt de weg naar de Europa League echter nog wagenwijd open. Door de zege van Napoli op Rangers FC mogen Schreuder en zijn spelers in de laatste groepswedstrijd met 4-0 verliezen bij Rangers FC. Normaal gesproken mag de koploper van de Eredivisie dus een treetje lager alsnog door in Europa. En dat was de niet al te dappere doelstelling.