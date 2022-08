LIVE PSV jaagt op goed resultaat in Monaco

Volg het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy heeft in het Stade Louis II basisplaatsen ingeruimd voor rechtsback Phillipp Mwene en rechtsbuiten Ismael Saibari. Dat gaat ten koste van verdediger Ki-Jana Hoever en aanvaller Johan Bakayoko, die in het gewonnen duel om de Johan Cruijff Schaal (3-5) met Ajax nog in de basis stonden.

De zege op Ajax in Amsterdam van afgelopen zaterdag heeft PSV goed gedaan. „Het zelfvertrouwen is gegroeid, maar drie treffers tegen krijgen is ook te veel”, vindt Van Nistelrooy. „AS Monaco kan je ook niet vergelijken met Ajax. Ze spelen een ander spelletje.”

PSV speelt volgende week in Eindhoven de return tegen de nummer 3 van het vorige seizoen in Frankrijk. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de play-offs van de voorronden. Daarin wacht een ontmoeting met Rangers FC of Union.

