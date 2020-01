Huiszoeking bij voorzitter Standard Luik

De club bevestigde de actie van de politie, die ook stadion Sclessin bezocht. Bij een aantal transfers van spelers van Standard zouden onregelmatigheden zijn ontdekt. „We kunnen alleen bevestigen dat er in de regio Luik een huiszoeking werd uitgevoerd in een gerechtelijk onderzoek”, meldde het parket.

Het onderzoek naar onder meer witwaspraktijken en bendevorming spitste zich aanvankelijk toe op transfers van Aleksandar Mitrovic en Chancel Mbemba van Anderlecht naar Newcastle United en de overstap van Youri Tielemans van de Brusselse club naar AS Monaco. Eerder vonden al huiszoekingen plaats bij onder meer Anderlecht, de Belgische voetbalbond, in Monaco bij Henrotay en in Luik bij diens rechterhand Christophe Cheniaux. Henrotay is goed bevriend met Venanzi.

„Standard en voorzitter Venanzi werken nauw samen met de autoriteiten om zo snel mogelijk duidelijkheid te brengen in het onderzoek”, meldde de club, die zegt onschuldig te zijn. „Ons valt niets te verwijten.” Henrotay zat enige tijd in een Monegaskische cel maar is inmiddels op borgtocht vrij. België heeft om uitlevering gevraagd. Volgens de Belgische omroepen RTBF en VRT wordt Venanzi verdacht van gesjoemel met transfers die Henrotay voor Standard heeft begeleid. Daarbij zou de makelaar te veel commissie hebben ontvangen.