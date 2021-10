’Lucky loser’ slaat Karolina Pliskova uit Indian Wells

Pliskova worstelde in de winderige omstandigheden in Californië met haar service. De nummer 3 van de wereld sloeg maar liefst twaalf dubbele fouten. Pliskova leverde acht keer haar eigen servicebeurt in, Haddad Maia vijf keer.

De 25-jarige Braziliaanse gaat het in de vierde ronde opnemen tegen Anett Kontaveit uit Estland, die met Bianca Andreescu de titelverdedigster versloeg. Kontaveit won de afgelopen weken op hardcourt de toernooien van Cleveland en Ostrava. Ze klopte in Indian Wells ook Andreescu, de Canadese die in 2019 de laatste editie van het BNP Paribas Open won: 7-6 (5) 6-3. „Winnen gaat nooit vervelen”, zei de 25-jarige Estse lachend.