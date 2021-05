Welke (ex-)topsporter krijgt studiebeurs?

Telesport ondersteunt topsport en daarom stellen wij elk jaar twee studiebeurzen beschikbaar voor deze opleidingen. De eerste voor de Master in Coaching en de tweede voor de Master in Sport Management. Johan Cruijff zei: „Ik vind dat meer mensen met een passie voor sport de sportorganisaties moeten leiden.” Bij het Johan Cruyff Institute weet men dat een passie voor sport ook de drijvende kracht kan zijn voor onderwijs en talentontwikkeling. Door de Telesport-beurzen aan te bieden, zullen meer sporters en coaches goed voorbereid zijn op hun toekomst, om de belangen van de sport te kunnen dienen.

Nederlandse topsporters en coaches als Merijn Zeeman, Laurens ten Dam (beiden wielrennen), Herre Zonderland, Céline van Gerner (beiden turnen), Margot Boer, Wouter Olde Heuvel (beiden schaatsen), Inge Dekker en Femke Heemskerk (beiden zwemmen) kregen een Telesport-scholarship in het verleden, om te studeren aan het Johan Cruyff Institute Amsterdam.

Ben jij die topsporter of ex-topsporter die zich ook wil ontwikkelen en een van beide opleidingen wil doen met behulp van een door Telesport beschikbaar gestelde studiebeurs, stuur je cv met een motivatiebrief (350 woorden) voor 5 juli 2021 voor de Master-opleiding van je keuze dan naar bovenstaand mailadres.

Wat zijn de vereisten? Je bent (voormalig) topsporter of coach en woonachtig in Nederland. Je hebt de ambitie om een leidinggevende of coachende rol te vervullen in de sportsector, of je bent al werkzaam in de sport en zou graag meer kennis en vaardigheden willen ontwikkelen.

Stuur je motivatie naar: telesportmaster@cruyffinstitute.org