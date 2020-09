’Geen enkele reden om regels bij herstart in Formule 1 aan te passen’

„Ze kunnen kritiek leveren wat ze willen”, zei Masi. „Maar ik zie geen enkele reden waarom we de regels voor bij een herstart moeten aanpassen. We hebben hier te maken met de twintig beste coureurs ter wereld. In de Formule 3, een juniorencategorie, zagen we een vrijwel identieke herstart. Die jongens deden dat heel netjes, zonder incidenten.”

Als leider in de race mocht Valtteri Bottas het tempo bepalen toen de safetycar, die op de baan was gekomen na de crash van Max Verstappen in de openingsronde, terug de pits in ging. De Fin wachtte lang met het indrukken van zijn gaspedaal. Pas vlak voor de zogeheten ’control line’ op het rechte stuk gaf Bottas weer gas. Achter hem botsten tegelijkertijd vier auto’s op elkaar. Carlos Sainz (McLaren), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams) en Kevin Magnussen (Haas) vielen daardoor uit. Het leidde ertoe dat de race moest worden stilgelegd, zodat alle brokstukken en rommel opgeruimd konden worden.

Bekijk ook: Max Verstappen is toe aan afkoelingsperiode

Op basis van de data besloten de stewards om aan twaalf coureurs een waarschuwing uit te delen. Zij hadden niet, zoals de regels voorschrijven, gewacht tot de leider in de race weer op het gas zou gaan. De betrokken coureurs hadden al daarvoor zowel hun gas- als rempedaal een paar keer ingedrukt.

„Een paar coureurs hadden deze crash kunnen voorkomen als ze niet recht achter de auto voor zich hadden gereden. Nu hadden ze geen zicht op wat daarvoor gebeurde”, aldus de stewards, die naast de vier gecrashte coureurs ook Daniil Kviat, Alexander Albon, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Sergio Pérez, Lando Norris, Esteban Ocon en George Russell een officiële waarschuwing gaven.

Bekijk ook: Max Verstappen zit muurvast bij Red Bull Racing