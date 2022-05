Carapaz nieuwe leider in Giro; ritzege voor Simon Yates

Het was deze zaterdag niet de dag van Tom Dumoulin. De renner van Jumbo-Visma kwakkelde al met rugproblemen en moest al na een kleine vijftig kilometer koers afhaken. Een vervelend einde van de Giro voor de winnaar van 2017, die vorige week nog zo blij was met de etappezege van zijn ploeggenoot Koen Bouwman.

Richard Carapaz Ⓒ ANP/HH

Mathieu van der Poel meldde zich in het begin van de race wél aan het front. De winnaar van de openingsrit op 6 mei zat tot twee keer toe mee in een vlucht, maar speelde in het vervolg van de etappe geen opvallende rol. Eerst werd hij na een ontsnapping van dertien kilometer ingerekend, en even later liet de renner van Alpecin-Fenix zich opnieuw van voren zien. Van der Poel handhaafde zich echter niet in de kopgroep van tien die ontstond, waar onder meer Oscar Riesebeek wel in zat.

De eerste bergpunten werden vergeven aan Diego Rosa op Il Pilonetto, waarna het Bora-Hansgrohe van Wilco Kelderman de wedstrijd hard maakte. Op weg naar de klim naar de basiliek van Superga reed de ploeg met vijf man kort achter de twaalfkoppige kopgroep, met daarin nog altijd Riesebeek. Bij de mannen van Bora zaten ook Richard Carapaz en Simon Yates.

Sleuren

Kelderman liet zich in het midden van de race van voren zien en sleurde namens Bora-Hansgrohe op kop van de race. Joao Almeida en Alejandro Valverde konden niet met de eerste groep mee, maar eerstgenoemde liet zich niet kennen en sloot uiteindelijk samen met Lopez weer aan. En net als op de Superga was het Kelderman die op de Colle della Maddalena als eerste boven kwam. Twee keer 18 punten voor het bergklassement kon de Nederlander bijschrijven.

Thymen Arensman zat achter de koplopers ook goed in de wedstrijd, maar kreeg pech met zijn fiets, terwijl niet ver daarachter Bauke Mollema ten val kwam. Op een kleine 35 kilometer, toen de renners de laatste ronde in gingen, zat het werk van Kelderman erop. Hij liet zich zakken en Carapaz, Lopez, Jai Hindley en Vincenzo Nibali vormden vanaf daar met z’n vieren de kopgroep.

Wilco Kelderman Ⓒ ANP/HH

Emanuel Buchmann sloot niet veel later ook aan en plaatste een demarrage, niet veel later gevolgd door eenzelfde poging van Carapaz. Nibali achterhaalde de Ecuadoraan echter, terwijl ook Hindley weer aansloot. Lopez raakte de aansluiting met de kopgroep kwijt, terwijl Yates zich er juist bij voegde. Domenico Pozzovivo en Almeida zaten het kwartet renners op de hielen, waarmee zich in de laatste kilometers een razend spannende finale ontspon. Yates trok uiteindelijk aan het langste eind, terwijl Carapaz nu eerste staat in de strijd om het roze.

Plan

Yates boekte zijn tweede ritzege in deze Giro. De Brit won in het openingsweekeinde de korte tijdrit in Boedapest. Yates zag vorige week in de etappe naar Blockhaus zijn kansen op een goed klassement vervliegen en richt zich daarom op ritzeges. „Het plan was om vandaag in een ontsnapping mee te gaan”, zei de Brit. „Ik heb het een paar keer geprobeerd in het begin van de etappe, maar ik kreeg geen ruimte en moest dus van tactiek veranderen. Gelukkig besloten de renners van Bora-hansgrohe om voor het klassement te gaan rijden.”

In de laatste kilometers sprong Yates weg uit de selecte groep vooraan. De Brit soleerde naar zijn zesde ritzege in de Giro. „Nee, dit maakt de teleurstelling op de Blockhaus niet goed. Maar ik hoop wel dat mijn benen de komende dagen zo blijven en dat ik nog meer ritzeges kan boeken”, zei Yates. Hindley kwam vijftien seconden later als tweede over de streep, in gezelschap van Carapaz. In het klassement heeft de Ecuadoraan zeven seconden voorsprong op de Australiër en dertig seconden op de Portugees Almeida.

