Jeroen Blijlevens: ’Heb alleen mijn twee roze truien ingelijst’

Jeroen Blijlevens. Ⓒ Hollandse Hoogte

Op 17 mei 1999 sprintte Jeroen Blijlevens de frustraties van de twee voorgaande dagen van zich af. In Messina, de geboorteplaats van Vincenzo Nibali, snelde ’Jerommeke’ na twee tweede plaatsen op rij ’ein-de-lijk’ naar een ritzege in de Giro d’Italia. Hij zal zich die dag voor altijd blijven herinneren als één van de mooiste momenten uit zijn loopbaan, want tevens nam hij de roze leiderstrui over van niemand anders dan de Italiaanse lieveling en superster Mario Cipollini.