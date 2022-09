Gakpo bij Oranje in nieuwe rol: ’Even aanpassen’

„Bij PSV speel ik daar eigenlijk nooit. Dus het is altijd wel even aanpassen”, aldus Gakpo na afloop. „Maar het is fijn om, in dit geval met Memphis en Steven, te rouleren en te roteren. En bovendien hebben we in dit systeem geen linksbuiten, de positie waar ik normaal gesproken speel. Dus dan kom je toch ergens anders uit.”

In gesprekken wist Van Gaal Gakpo te overtuigen. „Ik denk ook wel dat dit een positie is waar ik uit de voeten moet kunnen”, zegt de speler zelf. „Het is aan mij nu om het te laten zien. Als ik meer minuten kan maken op deze positie, denk ik wel dat ik er aan gewend raak. Dan weet ik nog beter de ruimtes te vinden.”

Depay raakte tegen Polen geblesseerd en kan zondag in de laatste wedstrijd van de Nations League tegen België vermoedelijk niet spelen. Gakpo: „Ongelukkig dat het gebeurt. Dan moeten we gaan kijken waar de trainer nu voor kiest. Ik denk dat ik vanavond bij momenten goede dingen heb gedaan, maar er is ook nog steeds ruimte voor verbetering.”

Ook over de teamprestatie was hij tevreden. „In balbezit van de tegenstander deden we het volgens mij heel goed. Als we zelf de bal hadden, kon het nog beter. Al met al was het een goede avond.”