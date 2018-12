Van der Mark schlemiel op Imola

Onmiddellijk na de crash rende de Nederlander op de thuisrijder af om te kijken of die net als hijzelf ongeschonden uit de strijd was gekomen. Van der Mark bood al tijdens de race zijn excuses aan bij het Ducati-team, maar de raceleiding gaat het incident nog onder de loep nemen.

Van der Mark reed een sterke race en had uitzicht op het podium, maar toen hij als nummer vijfde probeerde Melandri aan te vallen, ging hij onderuit.

Ver voor beiden uit vochten regerend wereldkampioen Jonathan Rea en Chaz Davies in een keihard duel uit om de zege. Uiteindelijk gaf Ducati-rijder Davies zich gewonnen en stormde Rea met zijn Kawasaki op zijn 59ste overwinning in het WK Superbike af. Daarmee evenaarde hij het recordaantal zeges dat sinds 1999 in handen was van Carl Fogarty.

Met zijn dubbele winst op de Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari (76.000 toeschouwers) versterkte Rea zijn leiding in het wereldkampioenschap. Van der Mark's teamgenoot Sam Lowes eindigde dankzij diverse uitvallers (crashes Savadori en Haslam) als zesde, evenals Van der Mark op zaterdag. Tom Sykes ging als derde ook naar het podium. De teamgenoot van Rea moest daarvoor uit zevende positie komen.