Cullen eerste finalist Premier League Darts

Van Gerwen speelt de tweede halve finale van de avond tegen James Wade en gaat voor zijn zesde eindzege in de competitie. Eerder was Mighty Mike in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 de sterkste. Wade eiste in 2009 de eindoverwinning in de Premier League voor zich op.

Clayton was vorig jaar de beste in de Premier League, maar had maandagavond geen schijn van kans in zijn wedstrijd tegen Cullen. Clayton begon als favoriet, maar stond binnen een kwartier spelen met 5-0 achter. Pas nadat Cullen zijn voorsprong naar 6-0 had getild, noteerde Clayton zijn eerste leg. Tot groot genoegen van het publiek in Berlijn, dat natuurlijk gekomen was voor drie spannende wedstrijden en niet voor een of meerdere snelle inmaakpartijen.

Via tussenstanden van 6-2, 8-3 en 9-4 pakte Clayton in het tweede deel van de wedstrijd wel wat meer legs, maar echt moeilijk kon hij het Cullen na diens bliksemstart niet meer maken. Met zijn eerste matchdart op tops maakte hij het meteen af: 10-4.