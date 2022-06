Van Gerwen wint Premier League na bloedstollende finale

Mighty Mike kroonde zich eerder in 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 tot sterkste in de Premier League. Met zijn overwinning mag Van Gerwen een bedrag van 275.000 Britse ponden bijschrijven. Voor verliezer Cullen ligt een cheque van 125.000 pond klaar.

Basis

Dat Van Gerwen in de finale de strijd met Cullen aan moest, was enigzins verrassend. De Engelsman speelde zijn halve finale tegen Jonny Clayton, die vorig jaar de Premier League had gewonnen. Maar Cullen had geen enkel mededogen met de titelverdediger en gaf vanaf het begin flink gas: na een klein kwartier stond Cullen al met 6-0 voor en daarmee legde hij de basis voor de uiteindelijke 10-4 zege.

De halve finale van Van Gerwen tegen James Wade kende een omgekeerd soort verloop. Na zeven legs stond Van Gerwen met 4-3 voor, maar nadat hij Wade in de achtste leg had gebroken liep ook Van Gerwen - net als Cullen in de partij daarvoor - uit naar een 10-4 zege.

Waar voor geld

In de razend spannende finale kreeg het publiek in Berlijn waar voor zijn geld. Nadat Cullen de openingsleg won, liep Van Gerwen uit naar een 3-1 voorsprong. Cullen kwam terug tot 3-3, maar opnieuw sloeg Van Gerwen een gaatje van twee legs verschil: 5-3 en 6-4.

Michael van Gerwen Ⓒ ANP/HH

Zo ging de Brabander met een goed gevoel de pauze in, maar Cullen had na de hervatting meteen weer de spirit te pakken van het begin van zijn wedstrijd tegen Clayton. De Engelsman poetste zijn twee legs achterstand helemaal weg en nam zelfs een 7-6 voorsprong.

In het slotstuk van de wedstrijd maakten de hoofdrolspelers er helemaal een spektakelstuk van. Van Gerwen repareerde de schade naar 7-7 en 8-8, maar opnieuw kwam Cullen op voorsprong. De Nederlander was wederom niet van zijn stuk te krijgen en via een tops finish bracht Van Gerwen de wedstrijd weer in evenwicht: 9-9. Het leek de leg te zijn die Van Gerwen nodig had, want in de daaropvolgende leg brak hij zijn opponent weer. Cullen gaf zich echter niet gewonnen en herhaalde het trucje van Van Gerwen in diens leg: 10-10.

Matchdarts mis en raak

In de slotleg leek Van Gerwen de wedstrijd uit handen te geven, want Cullen kreeg een matchdart op dubbel 16. En waar de Engelsman faalde, benutte Van Gerwen zijn eerste wedstrijdpijl op dubbel 14 wel meteen.

Onmiddellijk na de huldiging zei Van Gerwen dolgelukkig te zijn. „Dit betekent heel veel voor mij, dat ik hier in deze geweldige ambiance van Berlijn kan winnen. Misschien ging niet alles even goed in de afgelopen periode, maar mijn focus lag echt op deze wedstrijd. Ik ben er ook steeds in blijven geloven, ook tijdens moeilijke momenten. Want het was niet gemakkelijk.”

„Ik heb heel veel tegenslagen gehad”, vervolgde Van Gerwen bij Viaplay. „Iedereen die mij kent, weet wat ik heb moeten doen om hier weer te staan. Maar dat maakt het allemaal extra mooi. Dat het niet altijd meezit, is de realiteit van het leven. Pijn en verdriet horen bij topsport. Ik ben echter gemaakt om titels te winnen en dat heb ik vanavond gedaan.”