De Bruyne vindt EK-loting ’een schande’

De Rode Duivels zijn nu al zeker van twee van hun drie tegenstanders op EURO 2020, omdat de groep van vier van de zes reekshoofden (Italië, Engeland, Duitsland en Spanje) al vastligt doordat ze ook gastland zijn. Daardoor zijn er nog twee groepen vacant: groep B met Rusland, en groep C met Nederland. Oekraïne mag door de gespannen verhoudingen echter niet bij Rusland ingedeeld worden en is dus bij de equipe van bondscoach Ronald Koeman ingedeeld.

Daardoor zijn de Belgen tien dagen voor de loting al zeker dat zij opnieuw - net zoals in de kwalificaties - bij Rusland in de groep zullen komen. Ook het andere gastland van groep B, Denemarken, is al zeker van kwalificatie en zal dus ook tegenstander zijn komende zomer.

„Een schande, om eerlijk te zijn”, nam De Bruyne geen blad voor de mond voor de camera’s van VTM. „Voetbal is voetbal niet meer. Uiteindelijk is het meer een business. Oké, als speler moet je je daarnaar schikken. Maar voor mij is het één of andere competitievervalsing. Als je vooraf al weet dat je als je wint tegen Rusland gaat uitkomen, dat zou niet mogen. Dat haalt het plezier van een loting eruit.”