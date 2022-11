Sprookje Van Barneveld blijft voortduren: ’Ik dacht bij mezelf: kom eens hier, engeltje’

The Wizard begon uitstekend en brak Van Barneveld direct. De Nederlander kwam moeizaam in de wedstrijd en werd bij 2-4 weer gebroken. Whitlock leek met die ruime marge zijn concentratie wat te verliezen, terwijl Van Barneveld zijn niveau opkrikte en dus knokte hij zich terug naar 5-5. Bij 8-8 leek Barney een door hem begonnen leg weer in te leveren, maar mede door missers van de Australiër bleef hij overeind. Vervolgens maakte Van Barneveld het wél af.

Van Barneveld was onder de indruk van de start van zijn tegenstander, die relatief onopgewarmd aan de wedstrijd begon. „Als hij alles bij elkaar een halfuur heeft ingegooid, was het veel. Dan start-ie die wedstrijd en hij kon niet meer missen. Ik dacht: wat is dit, stop eens even.” Toch wist Van Barneveld de wedstrijd te keren. „Maar wat een geweldige speler.”

Engeltje

In de slotfase had Van Barneveld het bijna niet meer nadat beide spelers een paar cruciale dubbels misten. „Ik dacht bij mezelf: kom eens hier engeltje, op mijn schouders. En dat gebeurde, want hij miste.”

Het is voor Van Barneveld de eerste keer sinds 2016 dat hij in de kwartfinale van een Grand Slam staat. „Toen speelden we darts nog op zwart-wit borden. Schreven we darts met sch. Ik ben blij. Het was hard werken afgelopen jaar, maar op de grote toernooien is het waanzinnig om op het podium te staan.”

In de kwartfinale moet Van Barneveld het opnemen tegen Gerwyn Price. De Welshmen was met 10-8 te sterk voor Danny Noppert. De Nederlander stond bijna de hele wedstrijd voor, maar leverde in de slotfase een dubbele break in, waarna Price genadeloos was.

Dirk van Duijvenbode ging kansloos onderuit tegen Joe Cullen: 10-4. De Zuid-Hollandse darter raakte al snel op achterstand en zag op 4-2 de Engelsman vijf legs op rij pakken. Van Duijvenbode kwam nog een beetje terug maar Cullen maakte het met dubbel 7 op zijn derde matchdart af.