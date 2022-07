Superieur Jumbo-Visma zet tanden in tijdrit twee jaar na rampscenario

De voorbereiding op de slottijdrit is voor Jonas Vingegaard en Wout van Aert met militaire precisie gegaan. Na het drama rond Primoz Roglic in 2020 laat Jumbo-Visma niets aan het toeval over. Al is het een nadeel dat de Deen (geel) en Belg (groen) in een pak van de Tour-organisatie moeten rijden.

Ⓒ FOTO’S Getty Images