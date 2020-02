Tennis omarmt door Guus Hiddink in Nederland geïntroduceerd padel

Uriël Maassen (r.), één van de beste Nederlandse spelers, wil met behulp van de tennisbond op weg naar de wereldtop. Ⓒ Foto’s KNLTB

AMSTERDAM - Je doet het in een glazen kooi, je doet het altijd met een dubbelpartner en je doet het met een plankje. De sport padel (met de klemtoon op de tweede lettergreep) is booming in Nederland en de banen schieten als paddenstoelen uit de grond. Dat gebeurt vooral bij tennisclubs die veelal door een teruglopend ledenaantal ruimte over hebben. De Nederlandse padeltoppers worden nu zelfs als topsporters omarmt door de tennisbond.