Verstappen ondanks missertje: ’Dit is mijn derde pole’

De Nederlander rekent de afgepakte triomftocht in de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico namelijk ook gewoon mee. „Ik ben heel blij met mijn derde pole. Mijn derde, ja zo zie ik dat”, stelde Verstappen, die even daarvoor bij de introductie van de interviewer al plagerig drie vingers de lucht in gestoken, toen werd gesproken over een tweede pole. De 22-jarige Limburger was vorige maand in Mexico-Stad de snelste man op de baan, maar werd na afloop gestraft omdat hij ondanks een gele vlag geen snelheid had geminderd.

Bekijk ook: Verstappen pakt pole position in Brazilië

Verstappen hoopt in Brazilië wraak te nemen voor vorig jaar, toen hij in leidende positie door achterblijver Esteban Ocon van de baan werd gereden. Een tweede plaats bleek vervolgens het maximaal haalbare resultaat voor de 22-jarige Limburger. „Ik ben blij met mijn pole, maar het gaat om races winnen.” Van Ocon heeft hij in ieder geval geen last. De Franse plaaggeest heeft dit jaar geen zitje in de Formule 1. Volgend seizoen is hij wel weer van de partij, als Renault-coureur.

’Behoorlijk rondje’

Verstappen werd tijdens de persconferentie geflankeerd door Ferrari-coureur Sebastian Vettel en wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Zij waren respectievelijk 0,123 en 0,191 seconde langzamer dan hun rivaal, die een tijd van 1.07,508 had genoteerd. „Het was best een behoorlijk rondje”, concludeerde Verstappen. „Goed genoeg in ieder geval.”

Opvallend was dat de zevenvoudig racewinnaar in de tweede sessie iets sneller rond was gegaan. Het verschil bedroeg slechts vijf duizendsten, maar toch. Verstappen had een opmerkelijke verklaring, die direct ook als waarschuwing diende. „Ik vergat in mijn laatste rondje in Q3 een knopje (waarschijnlijk voor DRS of een speciale motorstand, red.) in te drukken. Dat kostte me één of twee tienden”, zo besloot Verstappen om maar aan te geven dat hij gemakkelijk sneller had kunnen zijn.

Bekijk ook: Herbeleef pole position Max Verstappen