Huis van Oranje in ArenA geschrapt vanwege gebrek aan animo

Mogelijk gaat de ArenA wel weer open voor publiek als het Nederlands elftal verder komt in het toernooi. De KNVB neemt daar later deze week een beslissing over.

Bij het eerste WK-duel van Oranje tegen Senegal waren 4000 mensen welkom in AFAS Live in Amsterdam om de wedstrijd op schermen te zien. De wedstrijden tegen Ecuador en Qatar werden uitgezonden in de Johan Cruijff ArenA. In beide gevallen kwamen daar zo'n 30.000 Oranjesupporters op af. Rond de wedstrijden vonden optredens plaats van artiesten als Flemming, Emma Heesters, Ronnie Flex, Lucas & Steve, Willeke Alberti en Xander de Buisonjé.

Het Nederlands elftal plaatste zich als winnaar van groep A voor de knock-outfase en komt daarom zaterdag weer in actie. De aftrap in het Khalifa International-stadion in Al Rayyan is om 16.00 uur Nederlandse tijd.