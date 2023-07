Zó reageert Wout van Aert op geruchten dat hij de Tour zou verlaten

„Ik ben benieuwd wat jullie gaan vragen”, grijnsde Van Aert naar de journalisten die hem in Issoire stonden op te wachten, zo weet Het Nieuwsblad te melden. „Ik heb het ook maar gehoord via de radio. Gelukkig lichtte een ploegleider me nog in voor ik met jullie kwam spreken, want ik wist nergens van.”

Om te vervolgen: „Ik had het moeilijk in het begin van de rit en moest lossen. De enige reden waarom in de Tour nu zou moeten verlaten, is als de benen niet meer zouden willen. Maar ik ben erdoor gekomen. Er is niets aan de hand. Ik heb ook een geruststellend telefoontje van mijn vrouw gekregen.”

Hoogzwanger

Mocht de baby vroeger komen, dan trekt Van Aert wel naar huis. Dat liet hij vooraf al weten, maar het is dus niet aan de orde.

„Ik heb geen idee waar die jongen (Skjelmose, red.) dat vandaan haalt”, aldus Van Aert. „Ik heb hem nog nooit gesproken. Maar ik ga het hem morgen wel eens vragen. Misschien is het wel zijn wens dat ik naar huis zou gaan”, zegt hij met een knipoog.

Tegenaanval

Van Aert moest in het begin van de etappe lossen, maar kon dankzij het beukwerk van Groupama-FDJ toch terugkeren. Hij herpakte zich, reed op kop in het peloton en trok zelfs vijftien kilometer in de tegenaanval met Mathieu van der Poel.

„Ik had een grote explosie in het begin van de rit, ik had niet de benen die ik wilde hebben. Na de start ben ik een paar keer proberen wegrijden en daarmee ben ik over mijn toeren gegaan. Het is iets wat me nog niet vaak overkomen is.”

Van der Poel

„De conditie is zeker oké, in de finale voelde ik me ook iets beter, maar ik had gewoon geen goede dag. Ik heb me nooit echt optimaal gevoeld.” Toch schoof hij in een afdaling mee met Van der Poel.

„Ik denk dat Mathieu voor Philipsen op kop aan het rijden was. Ik zat in zijn wiel en plots viel er een gat achter ons. We kwamen ook korter bij de renners voor ons, maar toen we op het volgende klimmetje kwamen, wist ik dat we er nooit bij zouden raken. Ik heb het dan maar bekeken als een goede zaak dat ik met een beetje voorsprong aan die klim kon beginnen.”

Wist Van Aert dat Van der Poel zich evenmin lekker voelde en zelfs verkouden is? „In de afdaling hebben we niet gesproken. Hij passeerde me zo snel dat ik bijna zelf een verkoudheid had”, lachte Van Aert.

Vingegaard over gerucht vertrek Van Aert: Wout gaat nergens heen

Jonas Vingegaard kreeg na afloop ook de vraag of een van zijn belangrijkste helpers in deze Tour de France op het punt staat naar België af te reizen. „Wout gaat helemaal nergens heen”, was de Deense geletruidrager van wielerploeg Jumbo-Visma stellig.

Jonas Vingegaard. Ⓒ ANP/HH

Over de door de Spanjaard Pello Bilbao gewonnen tiende etappe kon Vingegaard kort zijn. „Het was een harde koers, wat je gezien het profiel had kunnen verwachten. Het werd nog zwaarder vanwege de hitte. Gelukkig kan ik daar goed tegen. Van mij mag het de komende dagen zo warm blijven”, vertelde de Deen, die het klassement leidt met een voorsprong van 17 seconden op Tadej Pogacar.

De Sloveen Pogacar ging vroeg in de koers even in de aanval. „Ik moest hem volgen. Dat was even hectisch. Daarna namen andere ploegen de koers in handen en werd het wat rustiger. Het was een goede dag.”

Dat laatste erkende ploegleider Arthur van Dongen. „Het is superlastig als je na een rustdag een rit hebt die begon met twee beklimmingen waar de klassementsmannen zich ook nog meteen lieten zien. Maar we hebben de hele dag de controle gehad en zijn nooit in de problemen geraakt. Jonas heeft aanvallen van concurrenten als Pogacar goed kunnen counteren. Je ziet dat bij deze hitte renners die er niet goed tegen kunnen op een verlengd viaduct al gelost worden.”

Van Aert had bij de ploegleiding aangegeven niet goed genoeg te zijn om mee te doen voor de dagzege, vertelde Van Dongen, die geconfronteerd werd met het hardnekkige gerucht dat de Belg woensdag al naar huis gaat. „Dat is de grootste onzin die er is”, aldus de ploegleider.

Pogacar: ’Blij dat het over is’

Op het lastige parcours zat zelfs een supertalent als Pogacar niet op zijn gemak. De tweevoudig Tour-winnaar weet als geen ander dat in dit soort ritten het misschien wel meest gebruikte Tour-cliché geldt: Je kan de Tour hier niet winnen, maar wel verliezen. „Dit was een van de lastigste etappes die we hebben gehad. Ik ben blij dat het over is”, zei Pogi, die hier en daar wel probeerde om geletruidrager Vingegaard uit te dagen. „We houden elkaar in de gaten en dat zal de komende twee weken telkens het geval zijn. Maar we moeten ook rekening houden met andere renners. Kijk naar Pello Bilbao, die maakt een grote sprong en stijgt naar de vijfde plek.”

Bron: Het Nieuwsblad