Verstappen geniet van 'gelukjes'

"De auto was werkelijk dik in orde'', zei hij kort na de race over de Red Bull op Ziggo Sport. "Ik had natuurlijk wat geluk door het uitvallen van Kimi Räikkönen, maar ik zat er steeds goed bij. Als je als vijfde start en dan derde wordt, is dat heel goed."

Door een plotselinge pitstop van Sebastian Vettel van Ferrari kreeg Verstappen ook nog de derde plaats min of meer cadeau met nog ruim twintig ronden te gaan. Het lukte hem de Duitser voor te blijven, ondanks dat hij door een touché met achterblijver Lance Stroll een stuk van zijn voorvleugel kwijtraakte. "Dat akkefietje had eigenlijk weinig gevolgen. Het is natuurlijk niet ideaal, maar door wat omzettingen had ik er weinig last van."

Verstappen verdiende 15 WK-punten met zijn derde plaats en steeg in de tussenstand naar de zesde plaats met 33 punten. De Brit Lewis Hamilton, die de race won, leidt met 95 punten.

