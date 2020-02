Epke Zonderland: ’Kans op Tokio schat ik op fifty-fifty’

De opdracht voor Zonderland om alsnog naar de Zomerspelen van Tokio te mogen is heel simpel. Hij moet in ieder geval nog één van de drie resterende World Cups in Melbourne, Baku of Doha winnen. Dan komt hij wat dat betreft gelijk met de Japanner Hidetaka Miyachi, die er al drie won. De winnaar van de wereldbekercyclus mag naar de Spelen.

„Als we gelijk staan in zeges, komt het op de score aan. We staan nu zo’n beetje gelijk. Op mijn laatste twee grote toernooien haalde ik een 15,1 en 15,2. Ik ga ervan uit dat ik die in één van die World Cups ook nodig heb, want ik moet er rekening mee houden dat hij ook nog een uitschieter heeft naar de 15 plus. Ik moet dus één of twee van de drie oefeningen neerzetten die de besten van mijn loopbaan zijn. We zijn gelijkwaardig, dus ik schat de kansen op fifty-fifty.”

„Het belangrijkste voor mij is dat ik in vorm ben. Als ik niet mijn topniveau haal, zou dat enorm frustrerend zijn, want dan heb ik geen echte kans gehad. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik zou het beter kunnen accepteren als ik op waarde geklopt word, dan weet je ook dat er niet meer in zat.”