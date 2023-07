Kluivert aan de slag als trainer van Adana Demirspor

Na zijn rol als technisch directeur bij PSG en hoofd opleidingen bij FC Barcelona wilde de oud-speler van onder meer Ajax, AC Milan en FC Barcelona weer elke dag op het veld staan. Kluivert kreeg aanbiedingen uit de subtop van Spanje en Italië, maar kiest voor de Turkse club die de komende jaren de concurrentiestrijd wil aan gaan met Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas en Istanbulspor.

Het is de bedoeling dat Kluivert zaterdag wordt gepresenteerd in Istanbul en dan onmiddellijk het trainingskamp van Adana Demirspor in gaat, waar hij zondag de eerste training leidt. Hij wordt geassisteerd door Petrovic, die eerder jarenlang de assistent van Dick Advocaat was.