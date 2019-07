Memorabele momenten en knock-outs uit carrières Verhoeven en Hari

Een fragment uit de eerste partij tussen Rico Verhoeven (r) en Badr Hari uit 2016 in Oberhausen. Ⓒ Richard Sijmons

De vechtsportliefhebbers kijken nu al reikhalzend uit naar de rematch op 21 december van dit jaar tussen Rico Verhoeven en Badr Hari, de twee beste zwaargewichten in het kickboksen. Plaats van handeling: Geldredome. Eenmaal eerder stonden ze tegenover elkaar in de ring. Dat was in 2016. Wat gebeurde er toen? Ook brengen we enkele memorabele momenten uit hun carrières in kaart.