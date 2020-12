Anwar El Ghazi twittert niet maar scoort wel: ’Ik had er donderdag al twee moeten maken’

Al vroeg in de wedstrijd tegen West Bromwich Albion (0-3 zege) verzorgde hij de openingstreffer. Na een voorzet van een andere oud-Ajacied, Betrand Traoré, tikte hij atletisch binnen. In de tweede helft bepaalde El Ghazi nog de eindstand met een benutte strafschop. De club uit Birmingham is daardoor opgeklommen naar de negende plek in de Premier League en heeft bovendien nog een inhaalwedstrijd tegoed.

Vooral met zijn 0-1 was El Ghazi blij. „Dit was de perfecte start voor ons, zeker na vorige donderdag”, zo reageerde El Ghazi na afloop voor de camera’s. „Toen tegen Burnley waren we heel ongelukkig in de afronding. Zowel ik als mijn ploeggenooten. Ik speelde niet slecht, maar ik had er toen al twee moeten maken. Dat weet ik zelf ook.”

„Verder denk ik dat we veel van afgelopen seizoen hebben geleerd”, zo vervolgde hij. „Als we afgelopen seizoen zo’n duel speelden, dan werden we vaak heel onrustig en speelden we met angst. Nu ziet het er allemaal beter uit. Iedereen weet wat we moeten doen.”

Twitter-rel

El Ghazi werd in het korte flashinterview na afloop niet bevraagd over de onrust rondom zijn persoon de voorbije weken. De aanvaller sloot in oktober zijn Twitter-account na veelvuldige kritiek van tal van Aston Villa-supporters. Na zijn winnende strafschop tegen Wolverhampton Wanderers vorige week gooide ploeggenoot Tyrone Mings er al een tweet uit om zijn ploeggenoot te steunen en nu sprak trainer Dean Smith zich uit.

„Ik ben blij dat hij Twitter gesloten heeft, want hij oogt nu sterker”, vertelt de manager van Aston Villa tegenover The Birmingham Mail. „Social media kunnen je helpen als profvoetballer om je boodschap te verspreiden. Maar het is ook een plaats waar er ongeremd kritiek op je afvliegt. Niet alleen op je spel, maar ook op je uiterlijk of wat je zegt. Als dat je mentaal beïnvloedt, is het goed om zo’n account te sluiten.”