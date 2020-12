Borussia Dortmund ontslaat trainer Lucien Favre

Borussia Dortmund ging zaterdag in eigen stadion ongenadig hard onderuit tegen VfB Stuttgart (1-5). Borussia Dortmund staat vijfde in de Bundesliga, met 5 punten minder dan koploper Bayern München.

Favre is sinds de zomer van 2018 trainer van Dortmund. Onder zijn leiding eindigde de club tweemaal tweede achter kampioen Bayern München. „We zijn van mening dat de doelen die we willen bereiken in gevaar komen”, verklaarde technisch directeur Michael Zorc het ontslag van Favre.

Edin Terzic, de voormalige assistent van Favre, maakt het seizoen als hoofdtrainer af. Hij debuteert dinsdag als Borussia Dortmund het opneemt tegen Werder Bremen. Terzic was eerder al jeugdcoach bij Dortmund en werkte als assistent-trainer bij West Ham United en Besiktas.