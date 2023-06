Premium Het beste van De Telegraaf

Wie betaalt het bonnetje voor Harry Kane (100 miljoen) en Mason Mount (70 miljoen)? Waardig verliezer Erik ten Hag toont met spelers respect voor City, maar wil nu wel geld voor transfers

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

De pijn is voelbaar bij onder anderen Christian Eriksen (l.) en Harry Maguire (r.), maar Erik ten Hag eiste dat zijn hele ploeg bleef staan voor de winnaar. Ⓒ Getty Images

LONDEN - Tussen tien voor drie en twaalf seconden over drie (Engelse tijd) beleefde Erik ten Hag de meest memorabele en mooiste minuten van zijn trainers- en misschien wel voetbalcarrière. Hij stond in pak in de tunnel van het heilige Wembley, naast hem stond ’s werelds beste coach Pep Guardiola (in een hoodie), en samen betraden ze voor het oog van 90.000 voetbalfans en een half miljard (!) tv-kijkers het veld voor de beroemdste bekerfinale in het voetbal.