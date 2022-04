Live Eredivisie: Feyenoord na een minuut op achterstand bij Heracles

Bekijk de statistieken van alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Heracles Almelo - Feyenoord

Om 16.45 uur komt Feyenoord in actie tegen Heracles Almelo. De Rotterdammers hopen de kater weg te spoelen die zij hebben overgehouden aan het Conference League-duel met Slavia Praag. Tegen de Tsjechen leek de formatie van Arne Slot de overwinning in de pocket te hebben, maar in de blessuretijd ging het nog mis en kwam Slavia langszij (3-3).

PEC Zwolle - AZ

De bomvolle voetbalzondag wordt om 20.00 uur afgesloten met de wedstrijd tussen PEC en AZ. De Alkmaarders zouden zondagavond wel eens kennis kunnen maken met een nieuwe ploeggenoot. AZ heeft immers een eerste bod uitgebracht op Mees de Wit, de wingback van PEC.

PSV - RKC Waalwijk

Veel trainers beginnen normaal in hun sterkste opstelling aan een wedstrijd en geven pas spelers rust als een wedstrijd in de tas zit. Roger Schmidt hanteerde tegen RKC Waalwijk de omgekeerde logica en bracht spelers als Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré en Noni Madueke pas het laatste kwart binnen de lijnen. Tegen RKC Waalwijk maakte het niet zoveel uit: 2-0.

Bekijk ook: PSV wint simpel van RKC met omgekeerde logica

Bekijk ook: Roger Schmidt kondigt alweer wijzigingen aan

Vitesse - Cambuur

Vitesse heeft in het thuisduel met SC Cambuur een reeks van vijf wedstrijden zonder overwinning beëindigd. In de Gelredome versloeg de ploeg van trainer Thomas Letsch het door een buikgriep-uitbraak getroffen Cambuur met 1-0.

Bekijk ook: Vitesse wint tegen gehavend Cambuur eindelijk weer eens

Heerenveen verslaat Groningen

Met hoofdrollen voor Bologna-huurling Sydney van Hooijdonk en ex-Feyenoorder Sven van Beek heeft SC Heerenveen de prestigieuze noordelijke derby tegen FC Groningen gewonnen.

Bekijk ook: Sydney van Hooijdonk held van Noordelijke derby

ZATERDAG

FC Twente

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel is bezig aan een goed seizoen. Hij maakte in de Eredivisie al veertien doelpunten voor het team van trainer Ron Jans. De tukkers gingen veertig keer eerder op bezoek in Nijmegen. Twintig keer gingen de bezoekers met een zege naar huis. Tien keer won NEC.

Bekijk ook: Kees van Wonderen kan niet meer stuk bij Go Ahead

Fortuna Sittard

Fortuna Sittard heeft een punt overgehouden aan de uitwedstrijd bij FC Utrecht. De Limburgers die strijden tegen degradatie speelden 1-1 in de Domstad.

Bekijk ook: FC Utrecht ook niet langs degradatiekandidaat Fortuna

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Ajax

Ajax heeft in de Eredivisie 4 punten voorsprong op PSV en speelt op 17 april de bekerfinale tegen de Eindhovenaren. Eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers in Rotterdam met 0-1 van de Kasteelheren.

Bekijk ook: Steven Berghuis zou vertrek Erik ten Hag betreuren

Willem II

Willem II moet steeds meer vrezen voor degradatie naar de eerste divisie. De Tilburgers verloren vrijdag met liefst 4-0 bij Go Ahead Eagles. Willem II behaalde uit de laatste acht duels slechts 2 punten en staan nog maar net boven de degradatiestreep.

Bekijk ook: Go Ahead stelt plek in eredivisie veilig met zege tegen Willem II

Programma

Zondag

12.15 uur: SC Heerenveen - FC Groningen 3-1

SC Heerenveen - FC Groningen 3-1 14.30 uur: PSV - RKC Waalwijk 2-0

PSV - RKC Waalwijk 2-0 14.30 uur: Vitesse - SC Cambuur 1-0

Vitesse - SC Cambuur 1-0 16.45 uur: Heracles Almelo - Feyenoord

Heracles Almelo - Feyenoord 20.00 uur: PEC Zwolle - AZ

Uitslagen

Go Ahead Eagles - Willem II 4-0

FC Utrecht - Fortuna Sittard 1-1

Ajax - Sparta Rotterdam 2-1

NEC - Twente 0-2

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify