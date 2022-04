Programma Eredivisie: Ajax krijgt Sparta op bezoek

Bekijk de statistieken van alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Ajax

Ajax heeft in de Eredivisie 4 punten voorsprong op PSV en speelt op 17 april de bekerfinale tegen de Eindhovenaren. Eerder dit seizoen wonnen de Amsterdammers in Rotterdam met 0-1 van de Kasteelheren.

Bekijk ook: Steven Berghuis zou vertrek Erik ten Hag betreuren

Fortuna Sittard

Het is alweer een tijdje geleden dat Fortuna Sittard met een overwinning de Domstad verliet. De laatste keer was in 1997, toen Phil Gray de Limburgers de overwinning bezorgde (0-1). Fortuna-trainer Sjors Ultee heeft een historie in Utrecht. Datzelfde geldt voor Rob Aflen en Jan Wouters, zijn stafleden.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Ⓒ DE TELEGRAAF

FC Twente

FC Twente-spits Ricky van Wolfswinkel is bezig aan een goed seizoen. Hij maakte in de Eredivisie al veertien doelpunten voor het team van trainer Ron Jans. De tukkers gingen veertig keer eerder op bezoek in Nijmegen. Twintig keer gingen de bezoekers met een zege naar huis. Tien keer won NEC.

Bekijk ook: Kees van Wonderen kan niet meer stuk bij Go Ahead

Programma

Zaterdag

18.45 uur: FC Utrecht - Fortuna Sittard

FC Utrecht - Fortuna Sittard 20.00 uur: Ajax - Sparta Rotterdam

Ajax - Sparta Rotterdam 21.00 uur: NEC - Twente

Zondag

12.15 uur: SC Heerenveen - FC Groningen

SC Heerenveen - FC Groningen 14.30 uur: PSV - RKC Waalwijk

PSV - RKC Waalwijk 14.30 uur: Vitesse - SC Cambuur

Vitesse - SC Cambuur 16.45 uur: Heracles Almelo - Feyenoord

Heracles Almelo - Feyenoord 20.00 uur: PEC Zwolle - AZ

Uitslagen

Go Ahead Eagles - Willem II 4-0

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie

Luister de voetbalpodcast Kick-off hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify