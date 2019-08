De verboden tips van Raemon Sluiter helpen Kiki Bertens

Raemon Sluiter stuurt vanaf de tribune ’geheime signalen’ naar Kiki Bertens. Ⓒ FOTO HOLLANDSE HOOGTE

NEW YORK - Worstelend overleefde Kiki Bertens de tweede ronde van de US Open. Dat kwam mede dankzij coach Raemon Sluiter, die zo ondeugend was haar vanaf de tribune enkele aanwijzingen te geven. Dat mag niet, maar bijna alle coaches doen het. Ze moeten alleen zorgen dat hun spelers niet worden bestraft en dat gebeurt hoogst zelden.