AZ negeert Noors corona-advies voor Fredrik Midtsjø

Midtsjø is inmiddels terug in Nederland en traint weer mee met de Alkmaarse selectie van trainer Arne Slot. „We handelen conform de Nederlandse richtlijnen”, zegt een woordvoerster van AZ, dat zondag de Eredivisie hervat tegen FC Emmen.

Midtsjø behoorde tot de Noorse selectie die vorige week werd opgeschrikt door een coronageval. Omar Elabdellaoui testte positief en dat was voor het Noorse ministerie van Volksgezondheid aanleiding om de voetballers te verbieden naar Roemenië te gaan voor een wedstrijd in de Nations League. De gezondheidsdienst in Oslo adviseerde de internationals om 10 dagen in quarantaine te gaan. De meeste spelers zijn inmiddels teruggekeerd naar hun clubs.

De Noorse bond heeft een volledig nieuwe selectie samengesteld voor het Nations Leagueduel van woensdag met Oostenrijk. Onder anderen Hakon Evjen (AZ), Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) en Sondre Tronstad (Vitesse) zijn opgeroepen. Jonas Svensson, land- en clubgenoot van Midtsjø en Evjen, moest zich vorige week geblesseerd afmelden voor de interlandperiode.