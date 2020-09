KNVB wil amateurspeler die coronatest verzweeg 2 maanden schorsen

De aanklager amateurvoetbal deed de speler vrijdag dat schikkingsvoorstel. De speler heeft drie werkdagen om verweer aan te tekenen.

De betreffende voetballer had verzwegen dat hij een coronatest had gedaan. In de rust van de wedstrijd tussen het tweede elftal van Meerkerk en het derde elftal van v.v. Groot-Ammers kreeg de speler, na een aantal gemiste oproepen van het thuisfront te hebben gehad, te horen dat de test positief was. Daarop staakte de scheidsrechter de wedstrijd.

De speler mag twee maanden lang ook niet trainen of andere functies binnen de club uitvoeren. „Dit vanwege wangedrag/onbehoorlijk gedrag als gevolg van het (tegen de richtlijnen van het RIVM) deelnemen aan een wedstrijd terwijl hij zich heeft laten testen”, aldus de KNVB.