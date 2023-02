Ten Hag niet jaloers op selectiegrootte Chelsea: ’Dat geeft je ook problemen’

„We hebben een team geformeerd en opgebouwd, we investeren ook in de zomer”, zei Ten Hag. „Vanaf dat punt gaat het om het ontwikkelen van het team en dat moet gebeuren op het trainingsveld en in de wedstrijden. Dat is het voordeel van zo veel wedstrijden spelen. Dat je daaraan kan werken en dat je niet zo lang hoeft te wachten. Er is een maximum wat elke speler aankan, maar we hebben genoeg diepte in de selectie.”

Een concurrent als Chelsea haalde voor ruim 300 miljoen euro aan spelers. Ten Hag zei echter dat hij geen voorkeur heeft voor een heel grote selectie, „want dat geeft je ook problemen.” „Zoals ik al eerder heb gezegd, in de aanvalslinie hebben we in hoeveelheid enkele problemen. Niet in de kwaliteit, maar in de beschikbaarheid van spelers. Je hebt echt genoeg spelers nodig, als je alle wedstrijden wil spelen en als je succesvol wil zijn.”

Ten Hag werd daags voor de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace ook gevraagd naar Mason Greenwood. De aanklachten van verkrachting tegen de aanvaller werden ingetrokken. De manager wilde daar echter niet te veel op ingaan. „Ik kan niets toevoegen aan het statement van de club, daar verwijs ik dan ook naar. Wij zijn mensen en soms zijn er issues. We zijn immers geen robots.”