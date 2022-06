Wimbledon-droom Serena Williams (40) spat uiteen na tennisthriller

De Franse debutante op het Londense gras was in drie sets (7-5, 1-6 en 7-6) te sterk voor Williams die het toernooi zeven keer op haar naam heeft geschreven, voor het laatst in 2016.

Bij 6-6 in de derde set volgt een beslissende tiebreak tot de tien punten. Daarin benutte Tan, de nummer 115 van de wereld, haar tweede wedstrijdpunt na een misser van Williams, die bij 5-4 in games nog voor de wedstrijd mocht serveren. In de beslissende tiebreak stond Williams ook met 4-2 voor.

Williams maakte deze week op het gras in Eastbourne in het dubbelspel haar rentree na een jaar afwezigheid. Ze speelde vorig jaar op Wimbledon haar laatste partij in het enkelspel. Ze gaf toen op vanwege een enkelblessure en kreeg later te maken met een hamstringblessure. De 23-voudig grandslamkampioene wilde in Londen haar jacht vervolgen op het record van Margaret Court, die 24 grandslamtitels pakte.

Williams is op de wereldranglijst de nummer 1204.

