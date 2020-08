Verscherpte maatregelen voor publiek bij Tour

Aanvankelijk waren er 2500 toeschouwers toegelaten bij de start in Nice, maar dat aantal wordt stevig teruggeschroefd. Er zullen slechts twee tribunes met maximaal 50 personen staan. Mondmaskers zijn voortaan verplicht in alle gemeenten van Alpes-Maritimes en er mag geen enkel voertuig een beklimming oprijden, alleen wagens met een accreditatie.

Dit alles komt er na een „onbetwistbare heropleving van de epidemie” in het hele land, klonk het op de persconferentie. „Voor elk gebied dat doorkruist wordt, hebben we ervoor gezorgd dat er zo veel mogelijk massabijeenkomsten vermeden worden. Dat was zoeken naar een moeilijk evenwicht.”

Bron: Het Nieuwsblad