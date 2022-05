‘Er is bij Red Bull geen discussie, Verstappen is zoveel sneller dan Pérez’

Autosport

Toekomst Belgische Grand Prix nog altijd zeer ongewis

De kans is nog steeds aanzienlijk dat de Belgische Grand Prix na dit jaar van de Formule 1-kalender verdwijnt. De promotor van de race op het bij coureurs zeer geliefde Spa-Francorchamps is met de leiding van de koningsklasse weliswaar in gesprek over contractverlenging, maar is afhankelijk van de s...