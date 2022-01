Johan Cruijff schaarde Wim Jansen onder grootste voetbalexperts van de wereld

Cruijff zei dat niet zomaar. Hij trok een eeuwigheid op met de Feyenoorder, met wie hij zo close was dat ze niet alleen in Oranje elkaar blindelings vonden, maar ook buiten het veld een warme band hadden. De gezinnen trokken in Amerika op toen ze daar samen voor Washington Diplomats speelden. En met Danny Cruijff is er nog steeds een warme band.

Cruijff vond Jansen de intelligente, alles overziende middenvelder die ervoor zorgde dat de boel altijd georganiseerd was als Cruijff zelf ging aanvallen. Het liefst wilde hij dat Jansen altijd achter hem speelde in zijn team.

Johan Cruijff en Wim Jansen voetbalden met elkaar bij Oranje en Ajax. Ook kwamen ze elkaar vaak tegen tijdens De Klassieker. Ⓒ HH/ANP

Maar er was nóg een reden waarom hij graag tijd doorbracht met zijn voetbalvriend. Jansen en Cruijff dachten exact hetzelfde over topvoetbal, met als enig verschil dat de voormalige nummer 14 alles op een harde schijf in zijn hoofd had en Jansen zowel de voetbalwijsheden van Cruijff als van hemzelf een kwart eeuw lang vastlegde op papier.

Samen hebben ze ervoor gezorgd dat misschien wel meer dan honderd trainers de weg naar het vak van topcoach konden vinden. Jansen deed het vaak in alle rust achter de schermen. In de afgelopen dertig jaar heeft hij duizenden uren besteed aan het coachen van coaches. „Maar alleen voor wie zelf wil”, sprak Jansen. „Sommigen zag ik na een keer nooit meer. Anderen bleven terugkomen. Mijn deur stond altijd open.”

