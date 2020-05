Virtueel publiek bij hervatting Deense competitie

Op grote schermen langs het veld konden fans van thuisclub AGF Aarhus hun favorieten in de wedstrijd tegen Randers FC (1-1) via het videoplatform Zoom live aanmoedigen. Een trotse directeur Jacob Nielsen van nummer 3 AGF Aarhus sprak van een historisch digitaal initiatief.

Een jonge fan kan het niet meer aanzien. Ⓒ AFP

Voor de spelers, trainers en andere stafleden waren de supporters in hun privésituatie goed zicht- en hoorbaar. Sommige aanhangers bekeken de wedstrijd tegen nummer 7 Randers FC (1-1) in een shirt van de club, vanaf de bank, met een biertje in hun hand. Medewerkers van AGF Aarhus hielden nog wel in de gaten dat alle fans op de videoverbinding zich netjes gedroegen.

De tickets voor de digitale tribune waren gratis. In andere delen van het stadion waren ook nog kartonnen poppen geplaatst met afbeeldingen van supporters. De fans hadden een paar dagen voor de wedstrijd al het stadion mogen versieren met sjaals, vlaggen en tekeningen.

Elders in de stad, in het park Tangkrogen, werd de wedstrijd uitgezonden op een groot scherm in een omvangrijke drive-inbioscoop. Vanuit hun auto konden de voetbalfans het duel bekijken.

De Nederlandse verdediger Kevin Diks (onder meer ex-Vitesse en ex-Feyenoord) speelde bij de thuisclub de gehele wedstrijd.